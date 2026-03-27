タニタヘルスリンクは、2026年3月27日から5月8日まで、オンライン歩数競争イベント「HealthPlanet Walk みんなでウオーキングラリー2026」を参加費無料で開催しています。参加受付は4月23日までタニタヘルスリンクが実施している「ウオーキングラリー」は、ウェブ上で国内外の名所や旧跡などを舞台に参加者同士で歩数を競い合うヘルスケアコンテンツです。歩数競争をしながらバーチャルコース上のチェックポイントを巡り、期間内で