20歳で日本代表に定着しつつある、シント＝トロイデンの怪物FW後藤啓介のキャラクターが興味深い。堂々たる発言をしたかと思えば、あどけなさで出る一面もある。先発出場を勝ち取ったスコットランド戦（１−０）翌日の取材で、「菅原（由勢）選手が、後藤選手は食事会場でもしっかりコミュニケーションをとっているから、そういうのも良い連携が取れた要因の１つではないかと話していたが？」と質問を受ると、「いや、これ言