３０日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭２号遥１」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉3月30日】中国は30日午後7時（日本時間同8時）、「新征程01衛星」「新征程02衛星」「天視衛星01号機」の3機を搭載した運搬ロケット「力箭2号遥1」を東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。３０日、東風商業宇宙イノベーション試