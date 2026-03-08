秀吉の出世を大きく助けたという軍師・竹中半兵衛。大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）では菅田将暉が演じている。竹中氏の築いた山城・菩提山城を訪ねた今泉慎一さんは「城跡に行ってみて、急斜面に築かれた竪堀や空堀などの防御機能に驚いた」という――。■天才軍師が父から譲り受けた山城第5回菩提山城（岐阜県垂井町）ついに「豊臣兄弟！」（NHK）にも竹中半兵衛が登場した。黒田官兵衛とともに「両兵衛」として、秀吉の片腕