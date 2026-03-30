Samsungが2026年3月に発売した「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」はどういう性能を持つ端末なのか、定番のベンチマークアプリなどを用いて測ってみました。Samsung Galaxy S26 & S26+（ギャラクシーS26＆26プラス） | Galaxy AI | Samsung Japan 公式https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/Samsung Galaxy S26 Ultra（ギャラクシーS26ウルトラ） | Galaxy AI | Samsung Japan 公式https://www.sa