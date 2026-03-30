新日本プロレス３０日の静岡大会で、海野翔太（２８）がＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）からのベルト奪取とともに、同王座の正常化を誓った。海野は４月４日両国大会で同王座に挑戦する。しかし、米国・ＡＥＷ、ＤＤＴとの３団体所属選手である竹下は多忙を極めている。今シリーズの参戦も４月２日後楽園大会のみで、両者の前哨戦は組まれていない。この日の大会