人気キャラクターのガチャピン、ムックが30日、東京・渋谷で、渋谷区観光協会アンバサダーの就任セレモニーに出席した。地域の魅力発信や環境美化の取り組みなどに参加するという。「みんなともだちアンバサダー」のたすきが授与されると、ガチャピンは「みんなと一緒に渋谷を盛り上げていきたいな。4月は僕やムックがいっぱい渋谷や原宿に登場するよ。ぜひみんな会いに来てね！」と呼びかけ、ムックも「渋谷に集まるみんなが楽し