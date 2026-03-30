日本テレビの福田博之社長は３０日、定例記者会見で、ＢＳ日テレが事業性の厳しさから、超高精細映像の４Ｋ放送を終了すると明らかにした。２３日の取締役会で、ＢＳ日テレの粕谷賢之社長から、来年１月が期限の事業免許の更新を行わないと報告を受けたという。放送終了日は調整中。４Ｋ放送を巡っては、ＢＳフジとＢＳテレ東が同月までの放送終了を発表している。民放キー局系のＢＳ朝日、ＢＳ―ＴＢＳも免許を更新しない見込