中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月30日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は30日の記者会見で、日本自民党の古屋圭司衆議院議員に対する制裁について、台湾問題は中国の核心的利益中の核心であるとして、中国は状況に応じてあらゆる必要な措置を取る可能性があると強調した。毛氏は次のように述べた。台湾問題は中国の核心的利益中の核心であり、超えてはならないレッドラインでもある。中国は古屋