茨城県つくば市にある地域交流センターで、委託業者の社員が子どもに対して不適切な対応をしていたとして、五十嵐立青市長が「心よりお詫び申し上げます」とXを通じて謝罪した。つくば市の地域支援課は2026年3月30日、1人の社員が冗談のつもりで、子どもに金銭を求めるかのような発言をしていたとJ-CASTニュースの取材に明らかにした。五十嵐市長「改善に全力で取り組みます」五十嵐市長は3月27日にXを通じて、あるX投稿を引用リポ