Image: DJI スッキリとした出で立ちも良いですねえ。コンシューマー用カメラドローンを長年作り続けてきたDJI、ついに360度カメラ搭載型の「Avata 360」を離陸させます。飛行しながら機体周囲の全天球映像を撮影できるから、飛ばしながらカメラワークにも気を使う必要が減りました。そして機械式ジンバル部をなくしたおかげで、空力特性にも優れていそうな機体となりました。搭載しているセ