【ベルリン共同】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは30日、米国とカナダ、メキシコで6月から開催されるサッカーのワールドカップ（W杯）で、観客らが深刻な人権侵害に直面する可能性があると発表した。特に米国の厳しい移民政策を懸念し、移民・税関捜査局（ICE）などの機関を脅威とみなした。トランプ米大統領は不法移民の取り締まりを強化しており、強硬な摘発に各地で抗議活動が起きている。アムネスティの担