急な失職や収入減など、不測の事態に備えておく「生活防衛資金」。一般的には毎月の生活費の3〜6カ月分、余裕を持つなら6〜12カ月分ほど準備するのが目安とされています。単身世帯なら約50万〜200万円、二人以上の世帯なら約90万〜350万円ほどになる、このまとまったお金。「普通預金に置きっぱなしではもったいない……」と感じる方も多いのではないでしょうか。生活防衛資金の預け先は、いざというときに「すぐに引き出せること