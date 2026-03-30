映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』が、4月17日よりヒューマントラストシネマ渋谷、テアトル梅田、池袋シネマ・ロサにて拡大上映されることが決定し、主演の芳村宗治郎と太田えりか監督からのコメントが公開された。 参考：ゾンビVS半ゾンビが勃発!?芳村宗治郎主演『ゾンビ 1/2』特報映像＆場面写真公開 本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）の若手社員を対象とし