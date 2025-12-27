海外には、日本とは違う文化や習慣、マナーが数多く存在する。分かってはいても、うっかり禁止行為をやってしまう人もいる。「ごめんなさい」で済めばよいが、宗教上のタブーや犯罪となれば当然ながら許されない。「日本人はマナーが良い」というのは、もはや過去の話なのか。海外旅行中に日本人がやりがちなマナー違反を、旅行ジャーナリストである筆者の実体験と共に紹介する。【実際の投稿】韓国のバス車内で日本人が食べていた