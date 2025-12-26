「アートメイク」をめぐり厚生労働省は、違反を見つけた場合、警察に相談することなどを自治体に通知しました。色素を付けた針で眉などを描く「アートメイク」は、医療行為にもかかわらず資格のない美容師が客に施術をしたとして、罰金の有罪判決を受けるなど問題となっています。厚労省は「アートメイク」を医師や看護師以外が行うと医師法違反にあたるとして、自治体に無資格者が施術しているのを確認し、指導に従わない場合など