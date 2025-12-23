惜しくも2026W杯出場権は逃したが、アフリカのブルキナファソ代表は着々と力をつけている。そのチームに今年9月より加わったのが、アメリカのシアトル・サウンダーズでプレイする23歳のFWゲオルギ・ミヌングだ。ミヌングは9月の2026W杯アフリカ予選・ジブチ戦でデビューし、ここまで6試合をこなしてきた。今月21日よりスタートしたアフリカ・ネイションズカップ2025を戦うブルキナファソ代表メンバーにも入っているが、実はミヌン