KDDIは、光回線サービス「auひかり」の戸建て向けプラン「auひかり ホーム」で、Wi-Fi 7に対応したホームゲートウェイ「HGW-BL4000HM」の提供を23日から開始する。23日以降に新規で申し込んだユーザー向けに提供されるほか、既存ユーザーも交換できる。 ホームゲートウェイ「HGW-BL4000HM」 「HGW-BL4000HM」は、10G ONUと一体になったホームゲ