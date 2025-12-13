日本卓球協会の星野一朗副会長が１３日、都内で理事会後に取材対応し、７日に中国で閉幕した混合団体Ｗ杯で、男子の張本智和（トヨタ自動車）の名前が、入場時の選手紹介で呼ばれないハプニングがあったことなどについて、大会組織委と開催国の中国卓球協会から謝罪があったことを明かした。５日のグループステージの韓国戦前の入場時の選手紹介で、張本智の名前が呼ばれないハプニングがあった。大会側の説明によると「故意で