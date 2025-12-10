寝ても寝ても、眠い…【漫画】『寝てばかりの夫？』を読む休日は一日中寝ているのに、朝もだるくて起きられない夫。仕事でストレスを抱えているのかも？と見守っていたが、段々「ダラダラすんな」と、怒りを覚えるように。2階に上がるときも滝のような汗をかき、動悸や息切れが激しくなり、普段通りの食事をしているのに10キロ近く体重減…これはおかしい!?と受診してみたら、夫は「バセドウ病」だった。桜木きぬさん(@kinumanga)