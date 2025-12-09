カナダから東京都内の民泊施設に覚醒剤計約1.9キロ（末端価格1億1500万円相当）を発送して密輸しようとしたとして、東京税関は9日、関税法違反（禁制品輸入未遂）の疑いで、カナダ国籍の住所不定無職キロガ・シルバ・ファコンド容疑者（28）を東京地検に告発した。東京税関によると、容疑者は8月に来日し、指示を受けて都内の民泊10カ所以上を移動。各所で、届いた覚醒剤を受け取るなどしたとみられる。告発容疑は9月、2回に