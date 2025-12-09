西日本一の生産量を誇る大分白ねぎが本格的な出荷シーズンを迎え9日、旬入りが宣言されました。 【写真を見る】大分白ねぎ旬入り宣言初競りで例年並みの価格で取引 大分白ねぎは、豊後高田市を中心に生産されている特産品です。鍋物などで需要が高まる出荷の最盛期を迎え、大分市の公設地方卸売市場で生産者らが参加して旬入りが宣言されました。 このあと行われた競りでは、例年並みの1キロあたり平均418円で取り引き