巨人の来季新打撃コーチに就任することが決まった李承菀（イ・スンヨプ）氏（４９）の「手腕」と「魅力」に、早くもチーム内で期待値が急騰している。秋季キャンプでは臨時コーチを務め、わずか２週間の指導にもかかわらず古巣選手たちの信頼をつかんだ韓国球界のレジェンド。その早期来日と?本格入閣?を待ち望む声は、すでにＧナインの間で高まっていたという。スンヨプ氏は日韓通算６２６本塁打を誇る「元アジアの大砲