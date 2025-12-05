俺はヒロト。妻のミサトと、1歳の娘シオリと暮らしていた。母さんは車で20分ほどの場所で1人暮らし。シオリが生まれてからは、俺のいない平日の昼間にしょっちゅう出入りしていたらしい。ミサトは最初「孫を可愛がってくれてありがたい」なんて言っていたのに、最近は母さんのやり方に不満を持ち始めたみたいだ。母さんはよかれと思って家事や育児を手伝ってくれているのに、それくらい我慢すればいいだろうと思っていた。しかしそ