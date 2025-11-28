11月21日公開の細田守監督のアニメ映画『果てしなきスカーレット』が、厳しいスタートとなった。公開から3日間の興行収入は全体の3位となったものの、三連休を含めた11月24日までの興行収入は約2.7億円。全国447館での大規模公開という点を考えると、かなり寂しい結果となっている。公開初日の着席数は3％程度の大苦戦「今年は『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』といった人気漫画原作の劇場版が大ヒットを飛ばす中、オリジナルア