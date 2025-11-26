・ＮＹダウ４７１１２．４５（＋６６４．１８） 高値４７１８２．９０ 安値４６３４１．３５ ・Ｓ＆Ｐ５００６７６５．８８（＋６０．７６） ・ナスダック総合指数２３０２５．５９（＋１５３．５８） 出所：MINKABU PRESS