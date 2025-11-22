女優・北川景子（３９）が２１日、カンテレ・フジテレビ系で放送された「さんまのまんまおしゃべり万博！開幕ＳＰ」に出演。２０１６年に結婚した夫でミュージシャンのＤＡＩＧＯについて語った。５歳長女、２歳長男の母となった北川。ＤＡＩＧＯとは「音楽、ロックが好き」という共通点があり、「私、デヴィッド・ボウイが大好きで、夫もデヴィッド・ボウイを神とあがめてたそうで。あと、革のライダース（ジャケット）とか