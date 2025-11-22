日向坂46が、16thシングル『クリフハンガー』を2026年1月28日にリリースする。 （関連：日向坂46 河田陽菜＆富田鈴花が“内”と“外”の両面から築き上げたものふたりの役割を担うのは誰？） 本情報は、国立代々木競技場 第一体育館で行われた『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の最終日に発表されたもの。今作のフォーメーションは、12月7日放送のレギュラー番組『日向坂で会