「広島秋季キャンプ」（２１日、日南）駆け抜けた！広島は２１日、１２球団で最も遅くまで行っていた秋季キャンプを打ち上げた。宮崎県日南市の天福球場で計２１日間に及んだ鍛錬の日々。２０２２年以来３年ぶりの秋季キャンプ参加となった坂倉将吾捕手（２７）も練習に明け暮れ、ケガなく完走した。逆襲を期す来季への土台ができあがった。若鯉たちが笑顔でハイタッチを交わす。胸にあるのはハードメニューをやり切った達成