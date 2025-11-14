アール・エス・シーは１４日の取引終了後、ソフトバンクグループ傘下のソフトバンクロボティクスグループとともに、ＡＩ警備ソリューションで資本・業務提携契約を締結したと発表した。ソフトバンクロボティクスを割当予定先として、ＲＳＣは新たに１８万株を１株６５３円で発行。ソフトバンクロボティクスの議決権割合は５．８９％となり、第３位株主となる見通し。ＲＳＣは手取り概算で１億１１