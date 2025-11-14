総医研ホールディングスがマドを開けて急伸し、年初来高値を更新した。同社は１３日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１．６％増の１４億１５００万円、最終損益は８３００万円の黒字（前期は２億９０００万円の赤字）となった。最終損益の黒字額は通期の計画（３０００万円）を超過した。更に、期末一括配当予想を５円増額して１０円（前期は５円）に増額修正