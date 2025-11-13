美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんがトータルプロデュースを行う期間限定 POPUP イベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」にセレクトブランドとして登場します。本イベントの参加を記念し、2025年11月13日(木)から12月12日(金)までの期間、公式オンラインストアのスキンケアアイテムが10％OFFとなる「小田切ヒロさん POPUP×銀座ハリッチ キャンペ