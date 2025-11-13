小田切ヒロセレクトのアイテムが集結！銀座ハリッチ「小田切ヒロさん POPUP×銀座ハリッチ キャンペーン」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんがトータルプロデュースを行う期間限定 POPUP イベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」にセレクトブランドとして登場します。

本イベントの参加を記念し、2025年11月13日(木)から12月12日(金)までの期間、公式オンラインストアのスキンケアアイテムが10％OFFとなる「小田切ヒロさん POPUP×銀座ハリッチ キャンペーン」も実施されます。

銀座ハリッチ「小田切ヒロさん POPUP×銀座ハリッチ キャンペーン」

大阪で開催されるPOPUPイベントでは、小田切ヒロさんのSNSでも紹介されているハリッチのスキンケアアイテムが、お得な限定価格で販売されます。

あわせて、オンラインストアでもお得なキャンペーンがスタートします。

「小田切ヒロさん POPUP×銀座ハリッチ キャンペーン」概要

ハリッチ公式オンラインストアにて、単品・定期便を含むスキンケアアイテムが『10％OFF』で購入できるキャンペーンです。

期間：2025年11月13日(木)00：00〜12月12日(金)23：59

対象商品：ハリッチ公式オンラインストアで購入いただけるスキンケア全商品

適応条件：購入画面にてクーポンコードを入力

※他クーポンとの併用はできません。

※定期便は初回価格のみ適応となります。

※チケット類やギフト袋、インナーケア商品は対象外です。

「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」開催概要

日時：

2025年11月13日(木)17：00〜20：00 最終入場19：30

2025年11月14日(金)11：00〜20：00_ _最終入場19：30

2025年11月15日(土)11：00〜20：00_ _最終入場19：30

2025年11月16日(日)11：00〜19：00_ _最終入場18：30

会場：VS.(ヴイエス)

アクセス：JR線「大阪」駅より徒歩7分

BEAUTY SELECTED POPUP セレクトアイテム

本イベントでは、ハリッチの人気スキンケアアイテム4点と、その4点がセットになった「銀座ハリッチ・マストアイテムセット」が展開されます。

【ハリッチプレミアムリッチプラス】

“根幹美容液”という選択。

ヒト幹細胞順化培養液10％配合のほか、ナイアシンアミドやフラーレンといった整肌・保湿成分を高濃度で配合。

洗顔後すぐに塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計です。

【レチベイビー】

進化系レチノールが品格を築く、“質感美クリーム”。

自然由来の藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブ レチナート(R)」を配合。

肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ“質感”へ導きます。刺激に配慮した設計で、朝晩のケアにも取り入れやすい処方です。

【L Shotリッチクリーム】

筋トレ発想の“造形美クリーム”。

ウルトラフィル(R)・シンエイク(R)・アルジルリン(R)を配合し、乾燥や表情の動きによって気になりやすい肌にうるおいを与え、ピンとした印象に。

天然海綿由来の針状整肌成分「カイメン」が美容成分を角層のすみずみに届けます。

【Eki スキンベール プライマー】

光を操り、纏う──調光美プライマー。

藻類由来の整肌成分「ジェノフィックスデイ」が、紫外線やブルーライトによる乾燥・くすみに配慮し、光の力で肌を整えます。

SPF35／PA+++の紫外線防止機能を備えながら、紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル処方です。

【銀座ハリッチ・マストアイテムセット(4品)】

紹介した「ハリッチプレミアムリッチプラス」、「レチベイビー」、「L Shotリッチクリーム」、「Eki スキンベール プライマー」の4点セットです。

小田切ヒロ氏セレクトのスキンケアアイテムをお得に試せるチャンスです！

