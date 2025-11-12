ＴＢＳホールディングスが反発している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４２５０億円から４３１０億円（前期比６．０％増）へ、営業利益を２１５億円から２４０億円（同２３．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３８円へ引き上げ、年間配当予想を７３円（前期６８円）としたことが好感されている。 上期においてＴＢＳテレビの「東京２０２５世界陸上」など