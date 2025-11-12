プロ野球のフリーエージェント（ＦＡ）資格を持つ選手の申請期限を迎えた１１日、日本ハムの松本剛外野手（３２）、楽天の辰己涼介外野手（２８）が権利の行使を表明した。海外ＦＡ権を保有していた楽天の則本昂大投手（３４）も同日までに申請を済ませたと球団が明らかにした。２０２２年パ・リーグ首位打者の松本剛は球団を通じ、「ありがたい提示をしてもらった」と契約延長を打診したチームに感謝を示しつつ、「他球団の評