唇の乾燥や荒れが気になる季節にぴったりのアイテムが、CHOOSY（チューシー）から新登場。夜の間に集中ケアできる美容針リップトリートメント『ナイトニードルリップ ディープモイスト』は、唇に密着するこっくりクリームが翌朝までうるおいをキープし、ふっくらハリ感のある美しい唇へ導きます。冬のスペシャルケアに欠かせない高保湿タイプです♡ CHOOSYの新作リップトリ&#1254