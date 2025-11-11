ソフトバンクグループは１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．７％増の３兆７３６８億４３００万円、最終利益は同２．９倍の２兆９２４０億６６００万円となった。ソフトバンク・ビジョン・ファンド（ＳＶＦ）事業の投資利益が拡大した。 あわせて同社は株式分割の実施も発表した。１２月３１日を基準日として、来年１月１日を効力発生日として