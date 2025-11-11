ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣが後場に急落した。同社は１１日午後２時３０分、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。これにあわせ、通期の業績予想を下方修正しており、嫌気された。通期の売上高予想は従来の見通しから１４０億円減額して２３００億円（前期比３．７％減）、最終利益予想は８１億円減額して２７９億円（同２２．５％減）に引き下げた。下期に想定していた一部装置の販売時期が来