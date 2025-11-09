新しい年を、心も体もふんわり温かく迎えたい。そんな気持ちに寄り添う「セシール」のお年賀特集が今年も登場しました。縁起の良いモチーフをあしらった「お年賀ショーツ」や「ソフトブラ」をはじめ、だるま刺繍のパジャマ、ウマ柄のスリッパなど、全7アイテムがラインアップ。ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な人への“幸せギフト”にもぴったりです♪ セシールの「お年賀特集」で福を呼び込んで