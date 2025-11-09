日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」から、心ときめくクリスマスケーキコレクションが登場します。2025年11月12日（水）より予約受付がスタート。チョコレートの個性を生かした3種のケーキと、苺を贅沢に使ったショートケーキの全4種が揃いました。アルコール不使用でお子さまも安心♪カカオの香りとともに、心あたたま