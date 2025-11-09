Minimalのクリスマス♡カカオ香る贅沢な4種のケーキが予約スタート

日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」から、心ときめくクリスマスケーキコレクションが登場します。2025年11月12日（水）より予約受付がスタート。チョコレートの個性を生かした3種のケーキと、苺を贅沢に使ったショートケーキの全4種が揃いました。アルコール不使用でお子さまも安心♪カカオの香りとともに、心あたたまるクリスマスを。

Minimalのクリスマスを彩る4種のケーキ

今年のMinimalは、カカオの個性を存分に味わえるチョコレートケーキ3種と、ホワイトチョコ×苺のショートケーキをラインアップ。いずれもPatisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵店で予約可能です。

チョコレートケーキ -Christmas Edition-



価格：5,500円（税込）／5号（15cm）

カカオの果肉やチョコレートムースなど、7層構造でカカオの魅力を凝縮。

チョコレートショートケーキ -Christmas Edition-



価格：5,500円（税込）／5号（15cm）

軽やかな口どけが魅力。Minimalのロゴを象徴的にデザイン。

ブッシュ・ド・ノエル



価格：4,800円（税込）

ガナッシュモンテクリームとスイートチョコレートの濃厚な味わい。

苺のショートケーキ -Christmas Edition-



価格：5,500円（税込）／5号（15cm）

ホワイトチョコと苺を重ねた王道のショートケーキ。

こだわりの素材とMinimalらしい美学

Minimalのケーキには、タンザニアやマダガスカルなど産地ごとに異なる風味のカカオを使用。青りんごのような酸味や果実味、なめらかな食感を層で表現しています。

生クリームではなくガナッシュモンテクリームを採用し、濃厚なのに軽やかな仕上がりに。さらに、苺は茨城県・風早いちご園のものを使用するなど、素材選びにもこだわりが光ります♡

ご予約方法と受け取りについて

予約は2025年11月12日（水）より開始。公式予約サイト（TableCheck）または祖師ヶ谷大蔵店の店頭で受付。

受け取りは2025年12月20日（月）～12月25日（木）の期間、Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵店にて。数量限定販売のため、早めの予約がおすすめです♪

大切な人と楽しむ、Minimalのクリスマス♡

カカオの深みと職人の感性が重なり合うMinimalのクリスマスケーキ。ひと口ごとに広がる豊かな香りと上品な甘さが、特別な時間を演出してくれます。

今年のクリスマスは、大切な人とMinimalのケーキを囲んで、笑顔とチョコレートに満たされるひとときを過ごしてみては？