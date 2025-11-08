レブロンの人気フェイスパウダー「スキンライト プレスト パウダー N」から、限定色「110 フロスティ ミント」が登場します。寒色系の淡いグリーンが肌の赤みを自然にカバーし、澄んだ透明感を演出。繊細なパールが光をやさしく反射して、まるでジュエリーのような輝きをプラスします。ホリデーシーズンの特別なメイクにぴったりな、軽やかで上品なツヤ肌を叶える限定アイテムで