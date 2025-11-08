肌の赤みをふんわりカバー♡レブロンの新色パウダー「110 フロスティ ミント」

レブロンの人気フェイスパウダー「スキンライト プレスト パウダー N」から、限定色「110 フロスティ ミント」が登場します。寒色系の淡いグリーンが肌の赤みを自然にカバーし、澄んだ透明感を演出。繊細なパールが光をやさしく反射して、まるでジュエリーのような輝きをプラスします。ホリデーシーズンの特別なメイクにぴったりな、軽やかで上品なツヤ肌を叶える限定アイテムです♡

透明感を叶える限定色「フロスティ ミント」



限定色「110 フロスティ ミント」は、爽やかな寒色系のミントトーン。グリーンのヴェールが肌の赤みをやわらげ、くすみを飛ばしながら透明感*¹をアップさせます。

繊細パールが光をやさしく反射し、自然な立体感と上品なツヤをプラス。ホリデーのきらめく季節にふさわしい、澄んだ印象の肌へ導きます。

価格は2,200円（税込）で、2025年11月20日（木）より数量限定発売です。

*¹メイクアップ効果によるもの

JUDYDOLLの新作♡話題のチークリップに秋冬映えの4色が仲間入り

毛穴レス＆テカリレスを叶える4つの美容成分



「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」は、ひと塗りで毛穴レス¹な美肌を叶える人気アイテム。余分な皮脂を吸収してテカリを抑えながら、サラサラ感をキープします。

保湿成分²としてリピジュア®（ポリクオタニウム-61）、吸着型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）、誘導体コラーゲン（サクシノイルアテロコラーゲン）、スクワランを配合。

うるおいを守り、乾燥知らずのしっとり肌を保ちます。

*² 保湿成分 : 1）ポリクオタニウム-61

肌悩みに合わせて選べる既存4色もラインアップ



限定色のほかにも、既存の4色が展開中。

色白ツヤ肌に導く「101 ライト ベージュ」、自然な仕上がりの「102 ウォーム ベージュ」、くすみを飛ばす「104 ピュア ラベンダー」。

血色感をプラスする「107 シアー ピンク」と、肌悩みや仕上がりの好みに合わせて選べます。SPF25・PA++で紫外線対策もできるのが嬉しいポイント。

ミラーとブラシ付きで、外出先でのメイク直しにも便利です。

ホリデーに映える澄んだツヤ肌を手に入れて



ホリデー限定の「フロスティ ミント」は、見た目にも気分にも爽やかな印象を与えてくれる特別なカラー。赤みやくすみを自然にカバーしながら、透き通るような輝きをまとえます。

冬の街に映える澄んだ肌を叶える限定パウダーで、1年の締めくくりを華やかに演出してみてはいかがでしょうか♪ぜひこの機会にチェックしてみて下さい！