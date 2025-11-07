サイオスが全般地合い悪をものともせず、大口の買い注文に気配値のまま一気に株価水準を切り上げた。寄り後も一段高となり、ストップ高となった。Ｌｉｎｕｘに代表されるオープンシステム基盤事業を中核とし、システム障害回避ソフトでは自社開発製品「ＬｉｆｅＫｅｅｐｅｒ」が好調で業績に貢献している。足もとの利益は企業の旺盛なデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込むほか、合理化努力