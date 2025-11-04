2025年10月21日(火)より、スターバックス® WINTER COLLECTION™「ピーチティー with ハニージンジャー」と「ヘーゼルナッツホワイトモカ」が冬季限定で新発売！シリーズ初の“ホット専用ペットボトル”として登場し、寒い季節にぴったりのドリンクです。全国のセブン‐イレブン限定で発売されています♪ 寒くなるこれからの季節にぴったり♪ 価格:各219円（税別） 今回の