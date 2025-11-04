【冬季限定】ホッと温まる!スターバックス®WINTER COLLECTION™が新発売♪

2025年10月21日(火)より、スターバックス® WINTER COLLECTION™「ピーチティー with ハニージンジャー」と「ヘーゼルナッツホワイトモカ」が冬季限定で新発売！シリーズ初の“ホット専用ペットボトル”として登場し、寒い季節にぴったりのドリンクです。全国のセブン‐イレブン限定で発売されています♪

寒くなるこれからの季節にぴったり♪

価格:各219円（税別）

今回のスターバックスの新商品”WINTER COLLECTION™”は、寒い季節に冬のカフェで過ごすような心があたたまるドリンクがコンセプトになっています。今年はWINTER COLLECTION™シリーズで初めて”ピーチティー “と”ホワイトモカ”の2種類のフレーバーが展開されています。

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

ピーチティー with ハニージンジャー



パッケージは、ピーチの香りを思わせるようなピンク色をベースにはちみつの黄色とジンジャーをモチーフにしたイラストが描かれています。

ふたを開けた瞬間、ピーチのフルーティーな香りが広がります。はちみつのとろけるような優しい甘みにキレのあるジンジャーの風味が感じられます!

ピーチのジューシーな酸味の中に、香りの良いティーの風味が広がり、甘みはあるものの後味はすっきりしていました♪

ヘーゼルナッツホワイトモカ



パッケージは、コーヒーとまろやかなミルクが混ざり合うような優しい色合いになっていて、ホワイトモカのアイコンカラーの紫色がアクセントになっています。そしてヘーゼルナッツのイラストが描かれているデザインです。

甘くてまろやかなホワイトモカにヘーゼルナッツの風味がプラスされたドリンク。

コーヒーとミルクのコクに、ホワイトチョコレートの甘みが重なり、香ばしいヘーゼルナッツの香りがふんわり広がります♪ーヒーの苦みはなく、甘みたっぷりのホワイトモカです!

商品情報

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ヘーゼルナッツホワイトモカ」

・容量：200mlカップ

・希望小売価格（税別）：219円

・賞味期限：18日間

・発売エリア：全国のセブン-イレブン

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。