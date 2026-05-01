【開催中】Amazonゴールデンウィークスマイルセール、何が安い？お得なおすすめアイテム25選
【画像を見る】Amazonセールでお得なアイテムはコレ！
Amazonでは、いよいよ「ゴールデンウイークスマイルセール」がスタート！
レジャーや旅行の計画を立てているみなさまも、お仕事や家事で忙しいみなさまも、Amazonでお得なお買い物を楽しんでみませんか？
■Amazon「ゴールデンウイークスマイルセール」はいつからいつまで？
▶Amazon「ゴールデンウイークスマイルセール」
今回のセールは、GW直前から連休前半にかけて4日間限定で開催されます！
飲料や食品、最新家電まで、多数のアイテムが特別価格に。連休中にすぐ使いたいものも、ストックしておきたい定番アイテムも、お得に揃えるチャンスです。
■Amazonでお買い物するなら今がチャンス！「ポイントアップキャンペーン」
▶ポイントアップキャンペーン
対象期間：2026年4月30日(木)9:00〜2026年5月3日(日)23:59
対象期間中に合計10,000円以上のお買い物をすると、ポイント還元率がアップ。セール対象外の商品を一緒に買っても、合計10,000円を超えればポイントアップ！日頃使っている消耗品や、少し高価なアイテムを買うなら、この期間が絶好のタイミングなんです。
■■エントリー方法は？
キャンペーンページで、黄色い「キャンペーンにエントリー」ボタンを押すだけ！エントリーはすでにはじまっていますので、お買い物前に必ず「エントリー」を済ませておきましょう。
■「ゴールデンウイークスマイルセール」でゲットしたい目玉アイテム【25選】
Amazon「ゴールデンウイークスマイルセール」は5月3日まで開催です。ここからは「これは買い！」なオススメアイテムをご紹介します！
■欲しかったアイテムを新調！【ガジェット＆家電】
▶Apple Watch Series 11
●参考価格：￥69,800→￥62,511（10％OFF）
最新のSeries 11がセールに登場！スリムなデザインと大きな画面で、健康管理も通知チェックももっとスマートに。
▶Apple AirPods 4
●参考価格：￥29,800→￥23,798（20％OFF）
アクティブノイズキャンセリングと外音取り込み機能で、周囲の状況に合わせて雑音を低減。Amazonレビューで★4.5を獲得し、ストレスなく使えると大好評！
▶Dyson コードレス 掃除機
●参考価格：￥89,650→￥49,900（44％OFF）
微細なホコリを光らせて可視化するので、お掃除がもっと楽しく完璧に。ツールを付け替えれば、布団クリーナーやハンディクリーナーとしても使えます。
▶Jackery ポータブル電源 ソーラーパネル 1枚 2点セット
●参考価格：￥154,600→￥86,576（44％OFF）
GWのキャンプや車中泊の強い味方。大容量＆高出力なのにコンパクト。防災用としても1台あると安心感が違います！
■重いものはセールのうちに！【食品・飲料】
▶ウィルキンソン タンサン 500ml×24本
●参考価格：￥2,291→￥1,898（17％OFF）
強炭酸といえばこれ！キレのある刺激で、そのまま飲むのはもちろん、お酒の割り材としても超優秀。
▶い・ろ・は・す 560ml × 24本
●参考価格：￥2,127→￥1,751（18％OFF）
定番の1本。ボトルがしなやかでつぶしやすく、環境にも優しいのがポイント。毎日持ち歩く水分補給のパートナーに！
▶【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L 8本
●参考価格：￥1,112→￥958（14％OFF）
家族みんなでたっぷり使える大容量サイズ！災害時の備蓄としてはもちろん、毎日のお料理やコーヒータイムにも欠かせない安心の天然水です。
▶やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本
●参考価格：￥2,158→￥1,896（12％OFF）
どこか懐かしい、香ばしくてスッキリとした味わい。たっぷり650ml入っているので、ゴクゴク飲みたいこれからの季節にぴったり！家族みんなで楽しめる安心の美味しさです。
▶綾鷹 525mlPET×24本
●参考価格：￥3,528→￥1,880（47％OFF）
急須で淹れたような本格的なお茶の旨みと香りが楽しめます。食事の時間をより贅沢に演出してくれる定番の緑茶です。
▶アクエリアス 500mlPET×24本
●参考価格：￥2,318→￥2,080（10％OFF）
汗をかいた時の水分補給にはこれ！カラダに大切な水分とミネラルを素早く補給できるので、GWのアウトドアやスポーツのお供に最適です。
▶カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本
●参考価格：￥4,180→￥3,429（18％OFF）
血中コレステロールが気になる方にも嬉しい機能性表示食品！食塩無添加でトマト本来の甘みが引き立つ、健康習慣にぴったりの15本セットです。
▶チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g
●参考価格：￥6,210→￥4,336（30％OFF）
カカオポリフェノールたっぷりの高カカオチョコが、どっさり大容量パックに！毎日の健康を考えて少しずつ食べたい方にオススメ。
■まとめ買いでお得！【日用品】
▶NANOX one 詰替メガジャンボ1730g
●参考価格：￥1,595→￥1,473（8％OFF）
高い洗浄力と消臭力で、衣類のニオイや汚れを根元からスッキリ！洗濯槽のニオイ抑制までしてくれる頼もしい洗剤が、超おトクなメガサイズで登場です。
▶アリエール ジェルボール 詰め替え 100個【大容量】
●参考価格：￥3,788→￥3,099（18％OFF）
ポンと入れるだけで計量いらず！部屋干し特有のニオイを徹底ブロックし、さらに鉄壁バリアで菌の増殖を抑えてくれる忙しい毎日の救世主です。
▶エマール 洗濯洗剤 つめかえ用 １４００ｇ
●参考価格：￥1,192→￥859（28％OFF）
洗うたびに衣類の形を整え、お気に入りの服のハリをチャージ！大切なワンピースやニットも、シワを防いでシャキッと洗い上げてくれる優秀洗剤です。
▶クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 64枚入り ジャンボパック
●参考価格：￥1,898→￥1,580（17％OFF）
掃除機では取りきれない砂ボコリや皮脂汚れを、サッと拭くだけでスッキリ！香りが残らないタイプなので、リビングやキッチンなど家中どこでも気軽に使えます。
▶クイックル トイレ つめかえ用 大容量 20枚入 × 6個
●参考価格：￥1,776→￥1,496（16％OFF）
厚手で丈夫なシートだから、1枚で便器から床までピカピカに！99%除菌＆24時間抗菌で、汚れも菌もしっかり落としてトイレを清潔に保ちます。
▶キュキュット クリア除菌 食器用洗剤 詰替え用【大容量】
●参考価格：￥1,343→￥800（40％OFF）
独自のハイブリッドウォッシュ処方で、ベタつく油汚れもパッと分解！爽やかなグレープフルーツの香りに包まれながら、洗い上がりもキュキュッと爽快です。
▶パンパース オムツ 肌へのいちばん 【パンツ ビッグサイズ】46枚×3パック
●参考価格：￥7,280→￥6,552（10％OFF）
羽毛のような柔らかさで、赤ちゃんのデリケートなお肌を優しく守ります。最長12時間の吸収力で、元気に動き回るビッグサイズのお子様もずっと快適です。
■GWはおうちで自分磨き！人気のケアアイテム【ビューティー】
▶パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム
●参考価格：￥2,970→￥2,524（15％OFF）
毛穴汚れに特化した黒のバーム！とろけるようなテクスチャーでメイクも角栓もスッキリ落とし、洗い上がりはつるんとした毛穴レスな肌へ導きます。
▶VTCOSMETICS フェイスマスク
●参考価格：￥2,420→￥1,936（20％OFF）
肌荒れが気になる時の強い味方、CICA成分配合のシートマスク。毎日使える30枚入りで、乾燥したお肌をさっぱりと保湿し、健やかな状態に整えてくれます。
▶バイオヒールボ 3Dリフティングクリーム
●参考価格：￥3,300→￥2,300（30％OFF）
弾力のあるお肌を目指すならこれ！3Dリフティングクリームがお肌に密着し、ハリ不足が気になるお肌をキュッと引き締めてくれる話題のクリームです。
▶YOLU シャンプー トリートメント セット 詰め替え 【通常品詰替3個分】
●参考価格：￥6,600→￥5,280（20％OFF）
夜の間に髪を集中補修し、翌朝の指通りに感動！しっとりうるおう「夜間美容」で、パサつきや広がりを抑えてツヤやかな髪へと整えます。
▶Dove ボディーソープ 大容量 詰替 8.5個分
●参考価格：￥2,293→￥1,886（18％OFF）
濃密な泡がお肌のうるおいを守りながら、優しく洗い上げます。家族みんなで使える大容量サイズで、お風呂上がりも吸い付くようなしっとり肌に！
▶Bioré おうちdeエステ 洗顔ジェル 240グラム 【Amazon.co.jp限定】
●参考価格：￥1,056→￥844（20％OFF）
肌をなでるだけで毛穴の汚れを落とし、エステ帰りのようななめらか肌に！心やすらぐアロマの香りで、毎日の洗顔タイムが癒しのリラックスタイムに変わります。
Amazon「ゴールデンウイークスマイルセール」は、欲しいものをお得にゲットしながら、次のお買い物で使えるポイントもしっかり貯められる「一石二鳥」のビッグイベントです！まずはポイントアップキャンペーンページで「エントリーボタン」をポチッとするのを忘れずに、お買い物を満喫してくださいね。
文＝みやざわはるな