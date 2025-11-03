「オシャレが上手くなる」メンズ服の使い方キレイに着ることだけじゃなく今どきな洒脱感も求めるなら、「サイズでハズす」のがてっとり早い手段。そこで注目したいのがメンズやユニセックスのオーバーなシルエット。正統派な装いでもそでやすその余りで十分くずしが生まれるから。理想のバランスをつくるには、デザインよりサイズをアップデート。整えながらゆるめる「余白感」グレーチェックジャケット（メンズ） ／ヴィンテージ