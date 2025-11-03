「答えはメンズ服」オシャレの手数が簡単に増える「服の着方と選び方」

キレイに着ることだけじゃなく今どきな洒脱感も求めるなら、「サイズでハズす」のがてっとり早い手段。そこで注目したいのがメンズやユニセックスのオーバーなシルエット。正統派な装いでもそでやすその余りで十分くずしが生まれるから。理想のバランスをつくるには、デザインよりサイズをアップデート。







整えながらゆるめる「余白感」

グレーチェックジャケット（メンズ） ／ヴィンテージ（メイデン・カンパニー） 中に着た白タンクトップ／FLORE FLORE（エスケーパーズオンライン） 白スカート／FLORENT フープピア／mimi33（サンポークリエイト） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） サンダル／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

繊細なグレンチェックでルーズなのにインテリムード



エッジを効かせる肩幅の余り、スマートさを保つ長めの丈。メンズサイズのジャケットを羽織れば、レディな服の甘さをならすのも簡単。 アウターのように体を包み込むぶかっと感はメンズならでは。肩幅のあるドロップショルダーで、体を華奢見せする視覚効果が。





ヒールを合わせて「えりを正した」ジャンプスーツ

グレージャンプスーツ／イズネス（alpha PR） バッグ、チャーム（ポップアップ限定商品） ／ともにVASIC（ヴァジックジャパン） パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

メンズのつなぎが無骨に見えない薄くて軽い「縦落ち素材」



シャツとスラックスをドッキングしたような硬派なジャンプスーツを、体が泳ぐサイズで心地よく。全身ルーズなシルエットのリラックス感に甘えれば、ハイヒールで「いかにも」な女っぽさを加えてもいやみじゃない。



ウエストのドローストリング次第で女性らしいXラインにさま変わり。シワになりにくいなめらかな風合いで、デスクワークの日も座りジワが気にならない。黒のハイヒールを効かせてキレ味よく。







「あり余るすそとそで」のひとひねり

ピンクシャツ／エイトン（ATON AOYAMA） ブラウンチノパンツ／ディッキーズ 白ヘアバンド／アネモネ（サンポークリエイト） フラットシューズ／PIPPICHIC（ベイジュ）

ハンサムな服で成立する「甘くないピンク」という矛盾



メンズとレディースのオーバーシャツの違いは、そでやすその長さ。そでをまくって手首をのぞかせたり、すそを結んでウエストマークしたり。余りを生かした着方でブラウス風に仕立てられるため、むしろ女っぽく転じる。



ほどよくハリのある質感で、着方をアレンジしたときにボリュームが出やすく、簡単にさまになる。適当にあしらったそでやえりの無造作な雰囲気が、クラシックなスタイルをこなれて見せるポイント。ブラウンのチノパンで、ピンクシャツに落ち着きを加味。







(TOPICS)

【1】短丈ボトムがしっくりくる「全部メンズの法則」

【2】「オシャレが上手くなる」メンズ服の使い方

【3】「メンズの小技」でシンプル以上





（メンズ服だからできること）

【全19スタイルの一覧】≫「オシャレの手数が簡単に増える」メンズ服で可愛くなる「コーディネート・テクニック」