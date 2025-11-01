高市首相は１日、訪問先の韓国・慶州（キョンジュ）で内外記者会見を開いた。衆院解散の考えがあるか問われ、「経済対策を始め、約束した政策を前に進めていくことがまず重要だ。解散について考えている暇はない」と述べた。